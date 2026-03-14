40代、50代と子育ても落ち着いてくるタイミングになると、あらためて実母との関係を考える機会もあるのでしょう。良好な関係になっていればいいですが、そうでないこともあるようです。ママスタコミュニティのある女性から、こんな質問がありました。『40代50代になると、実母との関係が難しくなっている人の話を聞く機会が増えたような気がする。介護の入り口だからか、会う時間が増えてストレスを感じているのかな？周りからは