5人組アーティスト・Da-iCEの花村想太が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ソロアーティスト・SOTA HANAMURA（from Da-iCE）としては初のTGC出演で、迫力のパフォーマンスで大トリを飾った。【写真】「セクシーでカッコ良すぎです」Da-iCE花村想太、“愛車”公開白のジャケットと右耳にひらりと揺れる黒の大ぶりのリボンピアスが印