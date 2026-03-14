3月14日未明、新潟市中央区の萬代橋で栃木県の20代男性が橋から川に落下し、死亡しました。新潟海上保安部が落下した原因について捜査しています。 14日午前0時半ごろ、新潟市中央区の萬代橋で友人2人と歩いていた栃木県に住む20代の男性が橋から信濃川に落下しました。新潟海上保安部などが捜索し、男性は約3時間後に信濃川ウォーターシャトルの係留場所付近の水中で見つかりましたが、その後、死亡が確認されました