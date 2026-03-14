グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ダンスステージに続き、ランウェイにもサプライズ登場した。【写真】圧巻のダンスステージを披露した中務裕太＆川尻蓮らこの日、川尻はs**t kingz完全プロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」にサプライズ登場。俳優としても活躍するWILD