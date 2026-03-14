4回、満塁本塁打を放つ日本ハム・水谷＝東京ドーム日本ハムの水谷が四回にオープン戦2号の満塁本塁打。八回にソロを放った矢沢とともに、外野の定位置争いへ長打力を示した。先発枠を狙う細野は球威十分に5回2/3を1失点で7三振を奪った。巨人の新戦力マタは4回5失点の乱調。