明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節（１４日、ＭＵＦＧ国立）、東地区２位の浦和が東京Ｖに０―１で敗れ、５位に後退した。前半１４分、自陣で相手攻撃陣にボールを奪われ、東京ＶのＦＷ染野唯月に先制ゴールを決められた。１点リードを許して後半に入り、元日本代表ＦＷのオナイウ阿道、同ＭＦの中島翔哉を途中投入したものの、最後まで得点を奪うことはできなかった。試合後にマチェイ・スコルジャ監督は「今日はゲームコン