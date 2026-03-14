ＷＢＣの韓国代表が１３日（日本時間１４日）、ドミニカ共和国との準々決勝（マイアミ）に０―１０で大敗。世界の大舞台で７回コールド負けという屈辱的な結果に終わり、リュ・ジヒョン監督（柳志荽＝５４）の去就も注目されている。１次ラウンドＣ組を何とか２位で通過したものの、最後は８強止まり。試合後には韓国メディアなどから今後について問われ、リュ監督は「この場で申し上げられる状況ではない。私の契約期間