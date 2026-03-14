■これまでのあらすじ家を追い出されそうになった義母は逆ギレするが、夫はもはや母親の味方ではなかった。姑だからといって嫁を見下すのはおかしいことに夫もようやく気づいたのだ。そして急な入居延期について不動産屋に確認してみると、そもそもアパート取り壊しの話が嘘だとわかり!?義母が住むアパートが取り壊されるという話は嘘でした。夫が義母を問い詰めると、「だって同居したかったのよ！」と。今まで姑にいじめられなが