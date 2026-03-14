◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）昨季限りで巨人で現役引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝が１４日、引退試合となる日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）の試合後、場内を一周した。集まったファンからは大歓声が送られ、応援歌が鳴り響いた。８回に代打で登場すると、鮮やかな中前打。長野は試合開始前に取材に応じ、「転ばないように頑張ります。でもケガしても大丈夫なので、思い切って振り