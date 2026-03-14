俳優の柄本明（７７）が１４日、東京・新文芸坐で記録映画「今は昔、栄養映画館の旅」（竹田正明監督）の公開初日舞台あいさつを行った。柄本を中心に劇団東京乾電池のメンバーたちが１か月で全国２４館の映画館をまわり、朗読劇「今は昔、栄養映画館」（作・竹内銃一郎）を上演する様子に密着したロードムービー。この日も同作の朗読劇があったため、柄本は「映画監督を自称する男１」なる役の奇抜な格好で登壇した。柄本に