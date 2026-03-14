【ベルリン＝工藤彩香】米国がイラン攻撃に伴う原油高騰への対応としてロシア産原油の制裁緩和を表明したことを受け、強く反対する欧州とウクライナが制裁の維持を訴えた。ウクライナ侵略を続けるロシアの資金調達につながるとことへ懸念を示している。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１３日、フランスのパリでマクロン大統領と会談した。会談後の共同記者会見では、制裁緩和が「ロシアに１００億ドル（約１