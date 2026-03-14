ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー女子（座位）で２個の銀メダルを獲得した村岡桃佳（トヨタ自動車）が１３日、記者会見し、「すごく不安が大きかったが、メダルを獲得することができてひとまず安心した」と語った。３大会連続メダルを手にした大回転のレースから一夜明けたこの日、村岡は「昨年２度大きなけがをして迎えたのが今大会だった。今まで乗っていた肩の荷が下りたみたいな感覚」と振り返った。