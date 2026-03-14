ガールズグループ「ME:I」が14日、東京・国立代々木競技場第1体育館で開催された「第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER」に登場。7人体制でデビュー曲「Click」など3曲をパフォーマンスした。MIUは「TGCに出演するのは3回連続ということで、本当にうれしいです」と喜びを語り、この日ランウエーを歩いたSUZUも「とっても楽しかったです。ありがとうございます！」と笑顔がはじけた。白とシルバ