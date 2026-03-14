15日（日）の天気春の暖かさが続き、行楽日和となるところが多くなりそうです。●西日本、沖縄日差しが届き、天気の崩れはないでしょう。朝は3℃〜6℃くらいのところが多く、日中は鹿児島では20℃と4月上旬並み。福岡は16℃、大阪15℃の予想です。●東日本北陸は雲が広がりやすいでしょう。東海や関東は日中に晴れ間がありますが、夜は沿岸部でにわか雨の可能性があります。最高気温は関東では15℃前後、名古屋は17℃の予想です。