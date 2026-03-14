小学校の教室（イメージ）和歌山県海南市の小学校に通う女子児童がいじめを受けて2018年に不登校になり、被害を訴えていた事案があり、第三者委員会は14日、学校や市教委がいじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」に当たらないとしたことは「不適切かつ誤った判断」などとする報告書をまとめ、市教委に答申した。第三者委によると、女児は1年生だった17年に同級生から用水路に降りるよう強いられるなどのいじめを受け、2年生