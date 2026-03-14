◇プロ野球 オープン戦 日本ハム8-1巨人（14日、東京ドーム）巨人が日本ハムとのオープン戦で1-8で敗れました。巨人先発のハワード投手は初回、味方のエラーでランナーを出すと3番・レイエス選手にストレートをとらえられ、左中間スタンドへ2ランホームランを浴びます。4回から2番手としてマタ投手が登板。しかし1アウトからツーベースを打たれると、連続フォアボールで満塁のピンチとなり、ヒットで1失点。さらに満塁で1番・水谷