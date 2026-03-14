県内でつくられた日本酒の出荷量は3年連続で過去最少となりました。一方、輸出量は過去最高になる見通しで、海外の販路拡大を目指す動きが広がっています。 ことしも盛況 “酒の陣” 「カンパイ～！！酒の陣、最高！」県内82の酒蔵が一堂に会した「にいがた酒の陣」（3月7日・8日開催）。 2万枚のチケットは完売し、全国から日本酒の愛好家が集まりました。来場者「最高です！いろいろなお酒が飲めて、あんまり日本酒