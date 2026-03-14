ブラウブリッツ秋田と、子ども向けスポーツスクールの運営などを行う会社が提携することを発表しました。来月1日に大館市で「ブラウブリッツ秋田×リベルタサッカースクール」を開校します。このサッカースクールは、「ブラウブリッツ秋田スポーツネットワーク」が運営している「大館校」を、「リベルタサッカースクール」など子ども向けスポーツスクー