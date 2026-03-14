あたらよが、自身初となるビルボードライブ公演を5月10日に横浜にて開催する。 （関連：ミーマイナー「何度人生をやり直しても、このバンドをやる」失ったものを“光”に変えた終わりと始まりの夜） 2026年は、TVアニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』のオープニングテーマ「ハク」、劇場版『僕の心のヤバイやつ』挿入