4月4日よりテレビ朝日系全国24局ネット"NUMAnimation"枠にて放送開始されるTVアニメ『神の庭付き楠木邸』のPV第3弾とキービジュアル第2弾公開された。 参考：アニメ『神の庭付き楠木邸』OPテーマは入野自由が担当「僕にとって驚くほど新鮮な変化」 原作は『小説家になろう』『カクヨム』にて連載中、電撃の新文芸（KADOKAWA）より発刊のシリーズ累計60万部を突破している同名小説。 公開されたPV第3