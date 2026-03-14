◆■指揮官の見解は ロサンゼルス・レイカーズは、順位表の見た目以上に苦戦を強いられている。 現在、強豪がひしめくウェスタンカンファレンスで4位に位置しており、成績だけを見れば上々の出来。しかし、八村塁も言及したように、チームはその試合によって出来の良し悪しが激しく、プレーオフの強度で優勝候補に勝ち越せるかと問われると、未だに疑問符が残る。 だが、3月6日（現地時間5日）開