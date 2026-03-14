『プロパガンダゲーム 偽情報戦』（双葉社）が3月12日（木）に発売された。 【画像】小島秀夫も推薦AI捜査官と警視正が挑む警察小説『瞬きすら許さない』刊行 TVドラマ化した問題作『プロパガンダゲーム』シリーズの最新作『プロパガンダゲーム 偽情報戦』。 新聞記者をしている春名に、日本政府から奇妙な取材依頼が届いた。政府が大手広告代理店の電央堂と組んで、新組織「内閣情報局」を立