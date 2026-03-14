（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は14日、台北市内で開催されたシンポジウムに出席し、総統直接選挙は「主権が国民にあること」を象徴するもので、台湾の民主主義発展の上での重要な節目だとの認識を示した。また中国の圧力がどれほど強くとも、果敢に未来を追求し、台湾の民主主義は後戻りしないと強調した。シンポジウムは総統直接選挙30周年や民主主義の強靭（きょうじん）性をテーマにしたもので、頼総統は1996年に始