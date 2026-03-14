（屏東中央社）農業部（農業省）農糧署の指導を受けて南部・屏東県の農業者団体、恒春大和蔬果生産合作社が生産したタマネギの第1陣計19.2トンが13日、沖縄県に向けて出荷された。同合作社のタマネギが輸出されるのは今年としては初めて。農業部では今年、年間600トン以上の台湾産タマネギが輸出できると見込んでいる。農業部の胡忠一（こちゅういち）政務次長や合作社の謝信恵理事主席らが出荷に立ち会った。出荷されたタマネギは