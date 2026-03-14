■所ジョージが行く！ダーツの旅in 鹿児島県伊仙町(徳之島)今回、所ジョージが向かったのは、長寿の島で知られる徳之島の伊仙町。出会ったのは92歳のご主人と88歳の奥さん。なんと2人はグラウンド・ゴルフ、ペアの試合で徳之島のチャンピオンに輝いている超元気者！さらに体重1100キロ！徳之島の闘牛チャンピオン牛にも遭遇！黒糖製造所のおもしろ夫婦に、黒糖焼酎の女性杜氏、樹齢約300年のガジュマルの木を守り続けるお父さんな