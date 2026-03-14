オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月14日に準々決勝の第３試合目が行なわれ、韓国とウズベキスタンが対戦。韓国が６−０で大勝した。前半に２得点、後半に４得点。最後まで攻撃の手を緩めずにゴールラッシュ。韓国メディア『OSEN』は「完璧な試合だった」などと振り返り、「視線は準決勝へと向かっている」と次なる戦いを見据える。「韓国の相手は日本になる可能性が高い。日本とフィリピンの試合の勝