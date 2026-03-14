３月14日、百年構想リーグ第６節が各地で行なわれ、横浜F・マリノスはジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。２−０で勝利を収めた。前節、FC東京に０−３の完敗を喫したマリノス。その悔しさを晴らすかのように、守備陣が安定したパフォーマンスを披露し、今季初のクリーンシートを達成した。最終ラインで奮闘した井上太聖は、「相手の前進も前線のプレスで止めることができた」と試合を振り返り、「クリーンシートで終えた