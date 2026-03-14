14日、大村市でタクシーとバイクが衝突した事故で、バイクを運転していた21歳の男性が死亡しました。 14日午後4時10分頃、大村市森園町の県道で直進していたバイクと対向車線から右折してきたタクシーが衝突しました。 この事故で、バイクを運転していた大村市の陸上自衛官、冨岡 直弥さん(21)が胸などを強く打ち、病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。 タクシーには乗客はおらず、運転手