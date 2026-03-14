中国のSNS・小紅書（RED）に7日、「日本がますますおかしくなってきている」と題する投稿があり、反響を呼んだ。日本在住だという投稿者の男性は、日本で4月1日から自転車の交通違反（16歳以上対象）に反則金が科されることを告知するポスターの写真をアップ。ポスターでは信号無視や酒気帯び運転のほか、ながらスマホ運転、無灯火運転、イヤホン運転、横並び運転、傘さし運転、歩道走行などについて、3000〜1万2000円の罰金が科さ