大のDeNAファンとして知られる漫画家のみずしな孝之さんが14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日引退セレモニーを行ったDeNA・三嶋一輝投手に感謝を伝えるイラストをアップした。ユニホーム姿で笑顔の三嶋投手のイラストに「三嶋一輝がここにいる！」と書かれたもの。「三嶋さん！ありがとうー！」の文字も書き込まれた。愛情あふれるエールに、ファンからは「全ベイが泣いた」などのコメントが寄せられた。三嶋