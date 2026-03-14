ワタナベエンターテインメント所属の芸人の中から最も面白い芸人を決める『ABEMA presents ワタナベお笑いNo.1決定戦2026』決勝戦が14日に、東京・イイノホールで行われ、ファイヤーサンダー（こてつ、崎山祐※崎＝たつざき）が王者に輝いた。【写真】トロフィーを手に大喜びのファイヤーサンダー今年で11年目を迎えた『ワタナベお笑いNo.1決定戦』。予選と準決勝はグループリーグ制で、各グループの1位が決勝へと駒を進める形