【カイロ＝溝田拓士】エジプトのアブドルファタハ・シシ大統領は１３日、米国やイスラエルと交戦中のイランのマスード・ペゼシュキアン大統領と電話会談し、事態のエスカレート阻止と外交的解決を呼びかけた。エジプト大統領府が発表した。大統領府報道官によると、シシ氏は米軍基地が点在するペルシャ湾岸やヨルダン、イラクへのイランによる攻撃を非難し、「これらの国々は対イラン攻撃への参加も支援もしていない」と説明。