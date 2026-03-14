イラン・カーグ島の石油ターミナルの衛星写真（PlanetLabsPBC提供、ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ大統領は13日、ペルシャ湾にあるイランの主要石油積み出し拠点カーグ島の軍事目標を「完全に破壊した」と主張した。米中央軍は14日、カーグ島攻撃で機雷やミサイルの保管施設など90以上の軍事標的を攻撃したと明らかにした。トランプ氏はSNSで、石油インフラは破壊しなかったと主張。ただ、イランがホルムズ海峡