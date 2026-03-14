新日本プロレス１４日名古屋大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」２回戦で、ザック・セイバーJr.（３８）が大岩陵平（２７）とのＴＭＤＫ同門対決を制し、準々決勝（１７日、福島）に進出した。過去２度の優勝を誇るザックは１回戦シードのため、この日がトーナメントの初戦となった。ＴＭＤＫで共闘し互いの手の内を知り尽くす大岩との同門対決は、互いのテクニックをぶつけ合う一進一退の攻防が続いた。ザック