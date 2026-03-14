3月14日までに、アイドルグループ『NEWS』のメンバー・小山慶一郎が自身のInstagramを更新。元メンバーとのツーショットを公開し、その姿にファンが騒然となっている。小山は、《内と20年ぶり・・・共演。誘ったら来てくれた》と綴り、デビュー当時に同グループのメンバーだった内博貴との再会を報告。フジテレビONEやTVerで配信されているアウトドア番組『NEWS小山のおしゃキャン！どう？』で共演したことを明かした。「内さ