新日本プロレス１４日名古屋大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」２回戦で、海野翔太（２８）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の高橋裕二郎（４５）を下し準々決勝（１７日、福島）に進出した。少年時代に裕二郎とキャッチボールをした思い出が忘れられない海野は、前哨戦を通じてグローブを差し出し憧れた?兄貴分?に戻るよう呼びかけていた。すると決戦前日の１３日大阪大会で裕二郎もグロー