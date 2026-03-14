世界反ドーピング機関（ＷＡＤＡ）が、ジョージア反ドーピング機関（ＧＡＤＡ）に検査で不正があったと公表した。ロシアメディア「スポーツ」は「ＷＡＤＡとワールドラグビーが共同調査を実施し、ジョージア代表ラグビーチームの選手６名とサポートスタッフ１名がドーピング規則に違反していたことを確認した。彼らはドーピング検査用の検体を改ざんしていたことが判明した」と報じた。ＷＡＤＡは「ジョージアのラグビー界で