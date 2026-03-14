3月14日までに、元HKT48で現在は韓国の女性アイドルグループLE SSERAFIMのメンバーである宮脇咲良が自身のInstagramを更新。新たなアクセサリーを新調したことを報告したのだが、その規格外の“お値段”にネットは騒然となっている。「宮脇さんは春に向けてアクセサリーを新調したと綴り、ピアスと2つのリングを披露しました。ピアスは『カルティエ』のもので、ゴールドとシルバー、ピンクゴールドのリングが3連に重なっているデ