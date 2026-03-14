大相撲春場所７日目（１４日、大阪府立体育会館）、大関安青錦（２１＝安治川）が小結熱海富士（伊勢ヶ浜）に痛恨の４敗目を喫し、場所後の横綱昇進が絶望的となった。新大関として臨んだ先場所は、千秋楽の優勝決定戦で熱海富士を首投げで撃破。この日も首投げを狙ったがしのがれ、最後は上手投げで屈した。今場所は綱取りのプレッシャーがかかる中、２日目に幕内義ノ富士（伊勢ヶ浜）に敗れて序盤戦でつまずいた。６日目に