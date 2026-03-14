女子プロレス「マリーゴールド」の林下詩美（２７）が、越野ＳＹＯＫＯ．にエールを送った。１４日の東京・後楽園ホール大会で、２人は越野の「試練の７番勝負」第２戦で激突。試合のゴングが鳴ると同時にドロップキックを放った詩美は、いきなりコウモリ吊り落としでマットに叩きつけて短期決着を狙った。これを何とか返した越野が場外へ逃れると、詩美もすかさず追いかけリングに戻し、強烈な蹴りで追いつめていく。それで