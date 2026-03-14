Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。冬の朝、布団から出るのがつらい。暖房をつけても部屋が暖まるまでが寒い。そんな “冬あるある” に悩んでいる人、多いのではないでしょうか？そこでチェックしておいてほしいのが、着たまま動ける寝袋「モモンガ」。これさえあれば、寒さのストレスが軽く感じられそうです。「モモンガ」は、