【モデルプレス＝2026/03/14】4人組ガールズグループ・IS:SUE（読み：イッシュ）のYUUKI（田中優希）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】「日プ女子」出身メンバー、抜群のスタイル際立つランウェイ◆YUUKI、ウェービーヘアがお似合いウェービーヘアに大ぶりのアクセサリーをつけて登場したYUUKI。トップではパーカーのフード