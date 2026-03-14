爽やかな春も、花粉症の人にとってはつらい季節。顔まわりの対策はしていても、服までしっかり花粉対策をしている人は意外と少ないのでは？【ハニーズ】では、軽くはたくだけで花粉が落ちやすくなる「花粉リリース加工」（公式サイトより）付きの機能性カーデが販売中。40・50代の大人コーデになじみそうな上品なデザインも魅力で、デイリーに活躍してくれそうです。着て花粉対策ができそうな優秀ア