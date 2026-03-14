保護猫と暮らし始めて5年目のリアルな家の様子を紹介した動画が話題です。動画には「愛猫たちの消えることのない記録ですね」「かわいいから許しちゃうんだよね」等のコメントが寄せられ14万9千回以上再生されているようです。 【動画：保護猫と暮らし始めて５年→『新築でピカピカだった家』が……変化した『家の様子』】 猫ちゃんと暮らして変化したこと YouTubeアカウント「いなちゃーず【3匹の保護猫と夫婦の日常】」