筆者の話です。結婚して数か月、私は義母から食事の誘いを受けたのですが、なぜか夫は「行かなくていい」というのです。せっかくだからと義母の食事に行った結果、2時間にわたる愚痴……そして食後に笑顔で義母の言った言葉を聞いて、夫の忠告の意味をやっと理解できました。 夫の忠告を受け流した結果 結婚して数か月たったある日、優しい声で義母から食事の誘いがありました。仲良くなれるチャンスだと思い、緊張しながらも快