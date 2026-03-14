猫を「抱っこ嫌い」にさせる7つの理由 1.急に背後から持ち上げる 猫はとても警戒心が強い動物です。視界の外から突然体が宙に浮くと、敵に襲われたような恐怖を感じてパニックになってしまいます。 たとえ信頼している飼い主であっても、驚きが恐怖に変わると「抱っこ＝怖いもの」と学習してしまうのです。近づくときは必ず猫の視界に入り、優しく声をかけてから触れるようにしましょう。 2.足やお尻を支えずブラブラさ