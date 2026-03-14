鏡をじーっと見つめる猫さん。自分自身のことを見ていると思いきや…。猫さんのあまりにも衝撃的すぎる光景は、二度見必至です！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で表示回数は36.5万回を突破！コメント欄には「めちゃくちゃ面白くて夜中に大笑い」「真剣な眼差しに笑いましたw」といった声が寄せられました。 【写真：猫が『鏡を見つめている』かと思ったら…ドキッとする『まさかの瞬間』】 ずーっと見てる