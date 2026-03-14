ラジオDJ・スポーツ実況者のサッシャ（49）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。難関国家資格の気象予報士試験に合格したことを発表した。 【写真】なかなか見られない気象予報士の合格証明書意外とシンプル サッシャは「合格しました!!勉強始めて4年6回目の試験で気象予報士試験に合格することができました!!」と報告。「正直、途中モチベーションが続かなくなりそうな時もありましたそれでも