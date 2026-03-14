レースアンバサダー（RA、レースクイーンから改称）の祭典「レースアンバサダーアワード2024」を受賞した佐々木美乃里(29)が9日、自身のインスタグラムを更新し、初主演映画「さよならは5月の風のように」の東京での上映が決定したことを報告した。 【写真】脚もきれい！フォームもきれい！ショーパンのランナー姿を披露 「初主演映画東京上映決定!!」と題し