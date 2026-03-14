JFAが公式発表日本サッカー協会（JFA）は3月14日、今月に予定されていたU-21日本代表のトルコ遠征（アンタルヤ）を中止すると発表した。中東情勢の緊迫化を受けた判断としている。今回の遠征で、大岩剛監督が率いるU-21日本代表は現地時間3月27日にU-21アルバニア代表と、同30日にU-21セルビア代表との親善試合を行う予定だった。しかし、周辺地域の情勢悪化を考慮し、選手やスタッフの安全を最優先に確保するため、遠征そのも